Сетевое издание|18+|Пятница|22 сен 2023|14:15
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Ясно |
 

Ликбез

Что делать с оружием, доставшимся по наследству?

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Вопрос от интернет-пользователя

От отца досталось огнестрельное ружье по наследству. У меня нет никаких лицензий. Могу ли я просто оставить его в сейфе, и все? Что делать?

Ответ юриста

Вы не можете хранить оружие в доме, если у вас нет разрешения. Но это поправимо.

Для начала вам необходимо сдать ружье. Позвоните в полицию и расскажите о ситуации. Сотрудники проведут опись и передадут предмет в Росгвардию.

Если вы не заинтересованы во владении или пользовании унаследованным оружием, можете в дальнейшем не забирать его. В противном случае придется оформить лицензию и разрешение.

На сайте госуслуг говорится: «Лицензию на приобретение охотничьего гладкоствольного длинноствольного оружия и патронов к нему можно получить:

- онлайн на «Госуслугах» - приглашение для записи на прием придет в «Личный кабинет»;

- лично в подразделении Росгвардии.

Обращаться за выдачей лицензии на охотничье оружие нужно после того, как получите охотничий билет.

Перед приобретением оружия нужно пройти медосвидетельствование и сдать экзамен на безопасное владение оружием».

После этого вы сможете забрать ружье и будет отвечать за него сами. Хранить его можно только в сейфе.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте