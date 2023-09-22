Что делать с оружием, доставшимся по наследству?

Вопрос от интернет-пользователя
От отца досталось огнестрельное ружье по наследству. У меня нет никаких лицензий. Могу ли я просто оставить его в сейфе, и все? Что делать?
Ответ юриста
Вы не можете хранить оружие в доме, если у вас нет разрешения. Но это поправимо.
Для начала вам необходимо сдать ружье. Позвоните в полицию и расскажите о ситуации. Сотрудники проведут опись и передадут предмет в Росгвардию.
Если вы не заинтересованы во владении или пользовании унаследованным оружием, можете в дальнейшем не забирать его. В противном случае придется оформить лицензию и разрешение.
На сайте госуслуг говорится: «Лицензию на приобретение охотничьего гладкоствольного длинноствольного оружия и патронов к нему можно получить:
- онлайн на «Госуслугах» - приглашение для записи на прием придет в «Личный кабинет»;
- лично в подразделении Росгвардии.
Обращаться за выдачей лицензии на охотничье оружие нужно после того, как получите охотничий билет.
Перед приобретением оружия нужно пройти медосвидетельствование и сдать экзамен на безопасное владение оружием».
После этого вы сможете забрать ружье и будет отвечать за него сами. Хранить его можно только в сейфе.
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