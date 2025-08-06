Выстрелившему на улице пензенцу грозит 6 лет колонии

26-летний пензенец купил пистолет, переделал его по инструкции в интернете, и теперь ему грозит срок.
Мужчина воспользовался оружием - выстрелил в воздух во время конфликта соседей, жителей Октябрьского района.
О случившемся сообщили полицейским. Они тут же прибыли на место и задержали стрелявшего. У него изъяли полуавтоматический пистолет и направили на экспертизу.
Выяснилось, что это короткоствольное огнестрельное оружие, переделанное самодельным способом из пистолета модели Baron HK, сообщили в областном УМВД России.
Пензенец дал признательные показания. Он рассказал, что переделал пистолет у себя в гараже, а когда вышел на улицу, то услышал ссору соседей и решил вмешаться.
Возбуждено уголовное дело. За незаконную переделку оружия мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.
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