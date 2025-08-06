Выстрелившему на улице пензенцу грозит 6 лет колонии

06.08.2025 | 09:05

26-летний пензенец купил пистолет, переделал его по инструкции в интернете, и теперь ему грозит срок.

Мужчина воспользовался оружием - выстрелил в воздух во время конфликта соседей, жителей Октябрьского района.

О случившемся сообщили полицейским. Они тут же прибыли на место и задержали стрелявшего. У него изъяли полуавтоматический пистолет и направили на экспертизу.

Выяснилось, что это короткоствольное огнестрельное оружие, переделанное самодельным способом из пистолета модели Baron HK, сообщили в областном УМВД России.

Пензенец дал признательные показания. Он рассказал, что переделал пистолет у себя в гараже, а когда вышел на улицу, то услышал ссору соседей и решил вмешаться.

Возбуждено уголовное дело. За незаконную переделку оружия мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.