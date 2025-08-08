Росгвардия и полиция запланировали охоту на охотников

08.08.2025 | 13:03

В Пензенской области стартует сезон охоты, а вместе с ним и проверки соблюдения охотниками законов, регламентирующих оборот оружия и боеприпасов.

С 9 августа будут добывать водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь, с 16-го - боровую, напомнили в Росгвардии.

Охотники обязаны строго выполнять правила безопасного обращения с оружием.

«Транспортировка осуществляется в чехлах, кобурах, специальных футлярах или специальной упаковке производителя. Кроме того, оружие должно находиться в разряженном состоянии и перевозиться отдельно от патронов. Категорически запрещено использовать технически неисправное оружие и патроны, а также носить и использовать огнестрельное оружие лицам, находящимся в состоянии опьянения», - сообщил старший инспектор центра лицензионно-разрешительной работы Сергей Бастрыгин.

Сотрудники Росгвардии и полиции будут в течение всего охотничьего сезона проводить рейды и проверять, соблюдают ли пензенцы требования закона.