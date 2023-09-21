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Ликбез

Нужно ли возвращать долг, если займодатель умер?

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Вопрос от интернет-пользователя

Занимал у знакомого деньги под расписку. Он умер. Его сын просит с меня теперь этот долг. Должен ли я возвращать ему?

Ответ юриста

Да, вы должны вернуть долг сыну покойного, если он является наследником.

Статься 1112 ГК РФ гласит: «В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности».

Также в пункте 14 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» говорится: «В состав наследства входит принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, в частности:

- вещи, включая деньги и ценные бумаги (статья 128 ГК РФ);

- имущественные права, в том числе вытекающие из договоров, заключенных наследодателем, если иное не предусмотрено законом или договором; исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации; права на получение присужденных наследодателю, но не полученных им денежных сумм;

- имущественные обязанности, в том числе долги в пределах стоимости перешедшего к наследникам наследственного имущества (пункт 1 статьи 1175 ГК РФ)».

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