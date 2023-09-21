Можно ли унаследовать неприватизированную квартиру?

Вопрос от интернет-пользователя
После отца осталась неприватизированная квартира. Могут ли дети ее унаследовать?
Ответ юриста
Неприватизированная квартира не может быть унаследована в соответствии с законодательством, так как не относится к собственности умершего, а остается муниципальной.
Если вы были прописаны в квартире, то можете заключить договор социального найма и в дальнейшем приватизировать ее самостоятельно.
Если наследники не были прописаны в неприватизированной квартире, то проживать в ней дальше и оформлять ее в собственность они не имеют права.
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