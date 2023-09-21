Можно ли унаследовать неприватизированную квартиру?

21.09.2023 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

После отца осталась неприватизированная квартира. Могут ли дети ее унаследовать?

Ответ юриста

Неприватизированная квартира не может быть унаследована в соответствии с законодательством, так как не относится к собственности умершего, а остается муниципальной.

Если вы были прописаны в квартире, то можете заключить договор социального найма и в дальнейшем приватизировать ее самостоятельно.

Если наследники не были прописаны в неприватизированной квартире, то проживать в ней дальше и оформлять ее в собственность они не имеют права.