Кто должен возить ребенка из села в школу?

20.09.2023 | 14:30

Вопрос от интернет-пользователя

Живем очень далеко от школы, а в следующем году - в первый класс. Кто-то должен возить нашего ребенка или мы сами обязаны что-то придумать? Машины у нас нет.

Ответ специалиста

Согласно статье 40 федерального закона «Об образовании», организация бесплатной перевозки школьников осуществляется учредителями образовательных организаций в случае, если на территориях не обеспечена транспортная доступность.

При этом санитарные правила и нормы (СанПиН) гласят, что пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 метров. Для сельских районов допускается увеличение до 1 километра.

Подвоз осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки детей. Время в пути не должно превышать 30 минут в одну сторону.