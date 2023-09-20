Кто должен возить ребенка из села в школу?

Вопрос от интернет-пользователя
Живем очень далеко от школы, а в следующем году - в первый класс. Кто-то должен возить нашего ребенка или мы сами обязаны что-то придумать? Машины у нас нет.
Ответ специалиста
Согласно статье 40 федерального закона «Об образовании», организация бесплатной перевозки школьников осуществляется учредителями образовательных организаций в случае, если на территориях не обеспечена транспортная доступность.
При этом санитарные правила и нормы (СанПиН) гласят, что пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 метров. Для сельских районов допускается увеличение до 1 километра.
Подвоз осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки детей. Время в пути не должно превышать 30 минут в одну сторону.
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