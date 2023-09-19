Должны ли дать отпуск на свадьбу?

Вопрос от интернет-пользователя
Запланировали с мужем свадьбу, но боюсь, что на работе могут не отпустить. Стоит ли переживать?
Ответ юриста
Согласно статье 128 ТК РФ, отпустить на свадьбу вас должны.
«По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем».
В вашем случае работодатель обязан на основании письменного заявления предоставить отпуск без сохранения зарплаты на срок до 5 календарных дней.
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