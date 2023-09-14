Сколько уроков в день должно быть у школьника?

Вопрос от интернет-пользователя
Сын учится в 10-м классе. Сколько у него должно быть уроков в день?
Ответ специалиста
Согласно санитарным правилам и нормам (СанПиН), объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:
- для учащихся 1-х классов - не более 4 уроков в день, но раз в неделю - 5 (за счет физкультуры);
- для обучающихся 2-4-х классов - не более 5 уроков и раз в неделю 6-м добавляется физкультура;
- для учеников 5-6-х классов проводят не более 6 уроков;
- для обучающихся 7-11-х классов - не более 7.
«Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут», - говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г.
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