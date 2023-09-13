Можно ли вернуть деньги за купленные духи?

Вопрос от интернет-пользователя
Купила духи, в магазине они мне понравились, но на улице поняла, что запах не мой. Могу ли отнести их обратно и вернуть деньги?
Ответ юриста
Вернуть деньги за духи можно, только если они оказались с недостатком, например с браком или с истекшим сроком годности. Дело в том, что парфюмерия входит в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену.
Если же товар оказался с изъяном, согласно статье 18 Закона о защите прав потребителя, покупатель может на свой выбор:
- потребовать замены на товар этой же марки (модели, артикула);
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками.
При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, установленные законом для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
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