По какому принципу в школах должны рассаживать детей?

12.09.2023 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Мой сын сидит в школе около окна, в итоге постоянно болеет ОРВИ. Учителя отказываются его пересаживать. Имеют ли они право?

Ответ специалиста

Существуют санитарные правила и нормы (СанПиН), согласно которым производится рассадка школьников по местам в классе. При выборе парты, где будет сидеть ученик, учитывают его рост, а также наличие заболеваний органов дыхания, слуха и зрения.

Согласно абзацу 5 пункта 2.4.3 СП 2.4.3648-20, парты расставляются в следующем порядке: меньшие по размеру - ближе к доске, большие по размеру - дальше от нее.

Частые вирусные заболевания раньше попадали в список причин, влияющих на выбор места расположения ребенка в классе. Но в новых санитарных правилах такого пункта нет.