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Ликбез

Кто из школьников не должен учиться во вторую смену?

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Вопрос от интернет-пользователя

В нашей школе очень много первых классов, а учителей не хватает. Мы с родителями боимся, что нас поставят во вторую смену. Могут ли так сделать?

Ответ специалиста

Это противоречит санитарным правилам и нормам (СанПиН), согласно которым занятия для учеников 1, 5, 9 и 11-х классов, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья должны проводиться в первую смену.

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением требований:

- занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену,

- обучение в первом полугодии: в сентябре и октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый,

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут.

При этом уроки следует начинать не раньше 8:00.

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