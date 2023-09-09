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Ликбез

Может ли охранник в магазине досматривать вещи?

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Вопрос от интернет-пользователя

Зашли с подругой в магазин, ничего не купили, вышли. Нас догнал охранник и сказал, что будет досматривать, потому что мы могли что-нибудь украсть. Но ничего, конечно, мы не брали, и вообще он показался нам неприятным. Поэтому мы не согласились и убежали, пока его отвлек другой покупатель. Имел ли он право нас досматривать?

Ответ юриста

Охранники частных предприятий не имеют права досматривать личные вещи граждан. Максимум, что они могут сделать, - визуально оценить содержимое сумки, ни в коем случае ничего в ней не трогая. Если в итоге факт кражи подтвердится, охранник может задержать подозреваемого и вызвать полицию, а ее сотрудники уже уполномочены проводить досмотр - и личный, и вещей.

Пункт 3 статьи 27.7. КоАП РФ гласит:

«Досмотр вещей, находящихся при физическом лице (ручной клади, багажа, орудий охоты и рыболовства, добытой продукции и иных предметов), осуществляется уполномоченными на то должностными лицами в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи».

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