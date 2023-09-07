Нужно ли платить налог на общее имущество МКД?

Вопрос от интернет-пользователя
Нужно ли платить налог на общее имущество, если живешь в многоквартирном доме?
Ответ юриста
Согласно статье 401 НК РФ, налогом облагаются жилые дома, квартиры, комнаты, гаражи, машино-места, объекты незавершенного строительства и иные здания, строения, сооружения и помещения.
При этом 3 пункт данной статьи гласит:
«Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в состав общего имущества многоквартирного дома».
Соответственно, налог на имущество физлиц и земельный налог в отношении общего имущества собственников помещений в МКД платить не нужно.
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