Можно ли вернуть в магазин цветы?

06.09.2023 | 14:30

Вопрос от интернет-пользователя

Купил букет. Продавец говорила, будет стоять два дня, но я привез его домой и заметил, что сильно осыпается. Можно ли вернуть такие цветы в магазин?

Ответ юриста

Да, если это произошло не по вашей вине, вы можете вернуть букет в магазин и получить за него деньги. Закон РФ № 2300-1 об этом говорит напрямую.

Статья 18. Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков

1. Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (модели и (или) артикула);

- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;

- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;

- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками.

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, установленные законом для удовлетворения соответствующих требований потребителя.