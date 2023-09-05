Что грозит за изготовление и продажу видео для взрослых?

05.09.2023 | 14:00

Вопрос от интернет-пользователя

Живу в России, денег не хватает. Выгляжу хорошо, поэтому решил снять видео 18+ и выложить в Сеть. Но не грозит ли мне что-то по закону?

Ответ юриста

Согласно УК РФ, изготовление и распространение порнографических материалов в России запрещены. За это предусмотрена уголовная ответственность.

Статья 242.1 УК РФ гласит:

«1. Незаконные изготовление и (или) перемещение через государственную границу Российской Федерации в целях распространения, публичной демонстрации или рекламирования либо распространение, публичная демонстрация или рекламирование порнографических материалов или предметов наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок».

При этом если подобное совершено с использованием интернета либо с извлечением дохода в крупном размере, то наказание будет суровее - лишение свободы на срок от 2 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет либо без такового.