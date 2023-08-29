Могут ли сделать поручителем без согласия?

29.08.2023 | 13:00

Вопрос от интернет-пользователя

Позвонили из банка, сказали, что я поручитель у знакомого, а он должен много денег. Но я ничего не подписывал. Мог ли он сделать меня поручителем без согласия?

Ответ юриста

Без вашего ведома вас не могли указать поручителем, так как для этого необходимо личное присутствие.

ГК РФ Статья 362. Форма договора поручительства

Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства.

ГК РФ Статья 361. Основания возникновения поручительства

1. По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. Договор поручительства может быть заключен в обеспечение как денежных, так и неденежных обязательств, а также в обеспечение обязательства, которое возникнет в будущем.