Может ли жена жить в доме мужа после развода?

26.08.2023 | 12:00

Вопрос от интернет-пользователя

Если жена развелась с мужем, а до этого жила в его доме, на который прав не имеет, может ли она дальше там находиться?

Ответ юриста

Пункт 4 статьи 31 жилищного кодекса о правах и обязанностях граждан, проживающих совместно с собственником в принадлежащем ему жилом помещении, гласит:

«В случае прекращения семейных отношений с собственником жилого помещения право пользования данным жилым помещением за бывшим членом семьи собственника не сохраняется, если иное не установлено соглашением между собственником и бывшим членом его семьи.

Если у бывшего члена семьи собственника жилого помещения отсутствуют основания приобретения или осуществления права пользования иным жилым помещением, а также если имущественное положение и другие заслуживающие внимания обстоятельства не позволяют ему обеспечить себя иным жилым помещением, право пользования жилым помещением, принадлежащим указанному собственнику, может быть сохранено за бывшим членом его семьи на определенный срок на основании решения суда.

При этом суд вправе обязать собственника жилого помещения обеспечить иным жилым помещением бывшего супруга и других членов его семьи, в пользу которых собственник исполняет алиментные обязательства, по их требованию».