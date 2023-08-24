Можно ли оформить заброшенную квартиру на себя?

24.08.2023 | 14:00

Вопрос от интернет-пользователя

Живем в глубинке, в квартире двухэтажного дома. По соседству напротив нашей есть пустая, собственника нет. Семь лет назад стали пользоваться ею сами. Можно ли сделать ее своей?

Ответ юриста

Да, вы можете оформить эту квартиру на себя, обратившись в суд.

Пункт 1 статьи 234 ГК РФ о приобретательной давности гласит:

«Гражданин или юридическое лицо, не являющиеся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющие как своим собственным недвижимым имуществом, если иные срок и условия приобретения не предусмотрены настоящей статьей, в течение 15 лет либо иным имуществом в течение 5 лет, приобретают право собственности на это имущество (приобретательная давность).

Право собственности на недвижимое и иное имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает у лица, приобретшего это имущество в силу приобретательной давности, с момента такой регистрации».