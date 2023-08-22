Что будет, если не явиться в налоговую по вызову?

22.08.2023 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Вызвали в налоговую в качестве свидетеля. Могу ли я не пойти?

Ответ юриста

Если у вас нет уважительной причины для неявки, это чревато последствиями.

Статья 128 НК РФ об ответственности свидетеля гласит:

«Неявка либо уклонение от явки без уважительных причин лица, вызываемого по делу о налоговом правонарушении в качестве свидетеля, влечет взыскание штрафа в размере 1 000 рублей.

Неправомерный отказ свидетеля от дачи показаний, а равно дача заведомо ложных показаний влечет взыскание штрафа в размере 3 000 рублей».