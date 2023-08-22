Что будет, если не явиться в налоговую по вызову?

Вопрос от интернет-пользователя
Вызвали в налоговую в качестве свидетеля. Могу ли я не пойти?
Ответ юриста
Если у вас нет уважительной причины для неявки, это чревато последствиями.
Статья 128 НК РФ об ответственности свидетеля гласит:
«Неявка либо уклонение от явки без уважительных причин лица, вызываемого по делу о налоговом правонарушении в качестве свидетеля, влечет взыскание штрафа в размере 1 000 рублей.
Неправомерный отказ свидетеля от дачи показаний, а равно дача заведомо ложных показаний влечет взыскание штрафа в размере 3 000 рублей».
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