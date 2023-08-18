Можно ли продать квартиру с долгами по ЖКХ?

18.08.2023 | 14:00

Вопрос от интернет-пользователя

Есть квартира в собственности, какое-то время квитанции за свет и воду не оплачивались. Решено жилье продать. Можно ли это сделать, учитывая, что есть долги?

Ответ юриста

Продать квартиру с долгами за жилищно-коммунальные услуги можно, если она не находится под арестом, а вы не проходите процедуру банкротства.

При продаже квартиры с долгами по ЖКХ продавец должен уведомить покупателя об их наличии.

Они могут быть оплачены из задатка. В этом случае стороны договариваются, что покупатель отдает продавцу задаток в размере суммы задолженности, а продавец обязуется ее погасить. Документ заверяется у нотариуса.

Далее происходит оформление сделки купли-продажи, взнос покупателя вычитается из стоимости квартиры.