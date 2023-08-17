Могут ли беременной отказать в приеме на работу?

17.08.2023 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Я беременна и ищу работу, но боюсь на собеседовании говорить, что через полгода рожу. Могут ли мне, из-за того что я в положении, отказать в работе?

Ответ юриста

Конкретно по этой причине не принять вас не имеют права - согласно части 3 статьи 64 Трудового кодекса Российской Федерации. В прямо ней говорится: «Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей».

При получении такого отвода вы можете обратиться в суд.

По статье 145 УК РФ, необоснованный отказ беременной в приеме на работу наказывается штрафом в размере до 200 000 рублей или заработной платы и иного дохода за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов.

В то же время вас и не обязаны принимать на любую работу. Вы должны соответствовать требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность.