Могут ли беременной отказать в приеме на работу?

Вопрос от интернет-пользователя
Я беременна и ищу работу, но боюсь на собеседовании говорить, что через полгода рожу. Могут ли мне, из-за того что я в положении, отказать в работе?
Ответ юриста
Конкретно по этой причине не принять вас не имеют права - согласно части 3 статьи 64 Трудового кодекса Российской Федерации. В прямо ней говорится: «Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей».
При получении такого отвода вы можете обратиться в суд.
По статье 145 УК РФ, необоснованный отказ беременной в приеме на работу наказывается штрафом в размере до 200 000 рублей или заработной платы и иного дохода за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов.
В то же время вас и не обязаны принимать на любую работу. Вы должны соответствовать требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность.
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