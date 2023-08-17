Как могут наказать невменяемого человека?

17.08.2023 | 14:00

Вопрос от интернет-пользователя

Если невменяемый человек что-то нарушил или совершил преступление, его могут наказать?

Ответ юриста

Такого человека могут отправить на принудительное лечение.

Статья 2.8 КоАП РФ о невменяемости гласит:

«Не подлежит административной ответственности физическое лицо, которое во время совершения противоправных действий (бездействия) находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и противоправность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики».

В статье 21 Уголовного кодекса РФ говорится:

«1. Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики.

2. Лицу, совершившему предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние в состоянии невменяемости, судом могут быть назначены принудительные меры медицинского характера, предусмотренные настоящим кодексом».