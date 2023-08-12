Что грозит за похищение человека?

12.08.2023 | 12:00

Вопрос от интернет-пользователя

Как могут наказать за похищение человека?

Ответ юриста

Согласно статье 126 УК РФ, похищение человека наказывается принудительными работами на срок до 5 лет либо лишением свободы на тот же срок.

Пункт 2 данной статьи гласит: «То же деяние, совершенное: а) группой лиц по предварительному сговору; в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия; г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; д) в отношении заведомо несовершеннолетнего; е) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; ж) в отношении 2 или более лиц; з) из корыстных побуждений, - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового».

Если эти деяния совершены организованной группой, повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия, то они наказываются лишением свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без него.

При этом лицо, добровольно освободившее похищенного, не несет уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.