Кого не могут пожизненно лишить свободы?

11.08.2023 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Могут ли ребенка или пенсионера наказать за преступление пожизненным лишением свободы?

Ответ юриста

УК РФ Статья 57. Пожизненное лишение свободы

1. Пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, а также за совершение особо тяжких преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, половой неприкосновенности несовершеннолетних.

2. Пожизненное лишение свободы не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 65-летнего возраста.