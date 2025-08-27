Похитителям мужчины в Мокшанском районе не смягчили наказание

27.08.2025 | 11:26

60-летнему жителю Московской области и 37-летнему жителю Наровчатского района, которых признали виновными в похищении человека в Мокшанском районе, не смягчили приговор.

Преступление было совершено в декабре 2023 года. Москвич узнал, что его родственница совершила ДТП в Нижнем Ломове и повредила автомобиль 29-летнего горожанина, владелец которого потребовал возмещения ущерба. Москвич задумал выяснить с ним отношения. Решив, что одному не справиться, он попросил помощи у знакомого, и тот не отказал.

Вечером 26-го числа нижнеломовец с товарищем выехали на автомобиле из родного города, а москвич с подельником преследовали их на такси. В Мокшанском районе злоумышленники обогнали машину и перегородили проезжую часть.

Водитель остановился. Сообщники вытащили пассажира из салона, подхватили под руки, пересадили на заднее сиденье своего такси, сели по бокам и повезли по трассе М-5 в сторону Москвы. А чтобы деморализовать похищенного, москвич ударил его в лицо.

Однако мужчину удалось спасти. Его супруга обратилась в полицию, правоохранители остановили машину в Нижнеломовском районе и освободили похищенного.

Как сообщили в областной прокуратуре, свою вину подсудимые отрицали, ссылаясь на отсутствие у них злого умысла и говоря, что потерпевший все делал добровольно.

Ранее обоих мужчин привлекали к уголовной ответственности, поэтому суд увидел в их действиях рецидив преступлений: у москвича - особо опасный, у его сообщника - опасный.

По совокупности приговоров старшему из приятелей назначили 8 лет в колонии особого режима и штраф в размере 130 697 руб. 43 коп. в доход государства. Житель Наровчатского района проведет 7 лет в колонии строгого режима.

Мужчины сочли наказание несправедливым и обжаловали его.

«Судебная коллегия оставила приговор в части квалификации действий осужденных и назначенного наказания без изменения», - рассказали в пресс-службе Пензенского областного суда.