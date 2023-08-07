Кто должен оплачивать дорогу вахтовику?

Вопрос от интернет-пользователя
Хотел работать вахтовым методом. Ехать очень далеко и дорого, а сказали, что я еще должен сам оплатить дорогу. Так ли это?
Ответ юриста
Это не так. Один из пунктов статьи 302 ТК РФ о гарантии и компенсации лицам, работающим вахтовым методом, гласит:
«Доставка работников, работающих вахтовым методом, от места нахождения работодателя или пункта сбора до места выполнения работы и обратно осуществляется за счет средств работодателя».
На вас же может быть возложена обязанность оплаты проезда до места нахождения работодателя (не места работы).
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