Кто должен оплачивать дорогу вахтовику?

07.08.2023 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Хотел работать вахтовым методом. Ехать очень далеко и дорого, а сказали, что я еще должен сам оплатить дорогу. Так ли это?

Ответ юриста

Это не так. Один из пунктов статьи 302 ТК РФ о гарантии и компенсации лицам, работающим вахтовым методом, гласит:

«Доставка работников, работающих вахтовым методом, от места нахождения работодателя или пункта сбора до места выполнения работы и обратно осуществляется за счет средств работодателя».

На вас же может быть возложена обязанность оплаты проезда до места нахождения работодателя (не места работы).