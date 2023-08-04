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Ликбез

Что делать, если продали просрочку?

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Вопрос от интернет-пользователя

В магазине продали просроченные сосиски. Понял, только когда уже пришел домой. Что делать?

Ответ юриста

Если вам продали товар с истекшим сроком годности, необходимо прийти с ним в магазин, где он был куплен. Сделать это можно с чеком или без, но при условии, что есть свидетели, согласно статье 25 закона о защите прав потребителей.

Сообщите сотруднику магазина дату и примерное время, когда была совершена покупка, как расплачивались - наличными или картой.

Если вы не уверены, что магазин пойдет навстречу, сфотографируйте или запишите на видео состояние товара. Это будет служить дополнительным доказательством.

Предъявите претензию. Согласно статье 18 вышеуказанного закона вы можете вернуть товар и деньги за него либо поменять на аналогичный.

Если магазин не решает проблему и отказывается удовлетворить вашу претензию, можно обратиться в Роспотребнадзор.

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