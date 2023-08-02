Можно ли приватизировать аварийное жилье?

02.08.2023 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Есть квартира в аварийном доме, не успели приватизировать. Можно ли это сделать теперь?

Ответ юриста

Нет, аварийное жилье приватизировать нельзя.

Статья 4 Закона РФ о приватизации жилищного фонда в Российской Федерации гласит:

«Не подлежат приватизации жилые помещения, находящиеся в аварийном состоянии, в общежитиях, в домах закрытых военных городков, а также служебные жилые помещения, за исключением жилищного фонда совхозов и других сельскохозяйственных предприятий, к ним приравненных, и находящийся в сельской местности жилищный фонд стационарных учреждений социальной защиты населения».

Если дом признан аварийным, вы можете встать на очередь в программу переселения и получить жилье по договору социального найма, а затем приватизировать его.