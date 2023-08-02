Можно ли приватизировать аварийное жилье?

Вопрос от интернет-пользователя
Есть квартира в аварийном доме, не успели приватизировать. Можно ли это сделать теперь?
Ответ юриста
Нет, аварийное жилье приватизировать нельзя.
Статья 4 Закона РФ о приватизации жилищного фонда в Российской Федерации гласит:
«Не подлежат приватизации жилые помещения, находящиеся в аварийном состоянии, в общежитиях, в домах закрытых военных городков, а также служебные жилые помещения, за исключением жилищного фонда совхозов и других сельскохозяйственных предприятий, к ним приравненных, и находящийся в сельской местности жилищный фонд стационарных учреждений социальной защиты населения».
Если дом признан аварийным, вы можете встать на очередь в программу переселения и получить жилье по договору социального найма, а затем приватизировать его.
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