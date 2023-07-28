Что будет, если не платить взятый кредит?

28.07.2023 | 14:00

Вопрос от интернет-пользователя

Взял кредит. Что будет, если я решу совсем его не платить?

Ответ юриста

Нарушение сроков и условий погашения кредита может иметь различные последствия для заемщика. В зависимости от договора возможны следующие сценарии.

Штрафы и пени: банк установит санкции за просрочку платежей в соответствии с условиями договора о кредите.

Повышение процентной ставки: банк уполномочен изменить процентную ставку в случае нарушения сроков погашения кредита. Это может привести к увеличению общей суммы, которую должен выплатить заемщик.

Ухудшение кредитной истории: продолжительная просрочка платежей может привести к негативной записи, что способно осложнить получение кредитов в будущем.

Судебное преследование: банк имеет право обратиться в суд для взыскания задолженности по кредиту. Это может привести к судебному процессу, оценке имущества заемщика и принудительному взысканию долга.

Материальные потери: если заем взят под залог, могут быть приняты меры в виде продажи заложенного имущества.