Что будет, если не платить взятый кредит?

Вопрос от интернет-пользователя
Взял кредит. Что будет, если я решу совсем его не платить?
Ответ юриста
Нарушение сроков и условий погашения кредита может иметь различные последствия для заемщика. В зависимости от договора возможны следующие сценарии.
Штрафы и пени: банк установит санкции за просрочку платежей в соответствии с условиями договора о кредите.
Повышение процентной ставки: банк уполномочен изменить процентную ставку в случае нарушения сроков погашения кредита. Это может привести к увеличению общей суммы, которую должен выплатить заемщик.
Ухудшение кредитной истории: продолжительная просрочка платежей может привести к негативной записи, что способно осложнить получение кредитов в будущем.
Судебное преследование: банк имеет право обратиться в суд для взыскания задолженности по кредиту. Это может привести к судебному процессу, оценке имущества заемщика и принудительному взысканию долга.
Материальные потери: если заем взят под залог, могут быть приняты меры в виде продажи заложенного имущества.
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