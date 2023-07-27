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Ликбез

Как снять квартиру и не получить проблемы?

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Вопрос от интернет-пользователя

Хочу снять квартиру. На что нужно обратить внимание?

Ответ юриста

При заключении договора аренды следует соблюдать меры безопасности. Для этого:

- проверьте юридическую правомочность арендодателя. Убедитесь, что он является законным владельцем жилого помещения;

- фиксируйте состояние квартиры перед заселением. Составьте подробную опись имущества и условий помещения, а также сделайте фотографии. Это поможет избежать споров и недоразумений по окончании срока аренды;

- требуйте составления письменного договора, в котором четко указаны права и обязанности сторон, условия оплаты и сроки аренды. Прочитайте его внимательно и удостоверьтесь, что там нет неясных или невыгодных условий;

- заключайте договор только в случае полного понимания и согласия с его условиями;

- сохраняйте копию договора;

- используйте надежные и безопасные способы оплаты. Предпочтение отдайте банковским переводам.

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