Как снять квартиру и не получить проблемы?

Вопрос от интернет-пользователя
Хочу снять квартиру. На что нужно обратить внимание?
Ответ юриста
При заключении договора аренды следует соблюдать меры безопасности. Для этого:
- проверьте юридическую правомочность арендодателя. Убедитесь, что он является законным владельцем жилого помещения;
- фиксируйте состояние квартиры перед заселением. Составьте подробную опись имущества и условий помещения, а также сделайте фотографии. Это поможет избежать споров и недоразумений по окончании срока аренды;
- требуйте составления письменного договора, в котором четко указаны права и обязанности сторон, условия оплаты и сроки аренды. Прочитайте его внимательно и удостоверьтесь, что там нет неясных или невыгодных условий;
- заключайте договор только в случае полного понимания и согласия с его условиями;
- сохраняйте копию договора;
- используйте надежные и безопасные способы оплаты. Предпочтение отдайте банковским переводам.
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