Какие права есть у задержанного полицией?

Вопрос от интернет-пользователя
Друга задержали полицейские. Какие у него есть права?
Ответ юриста
Когда человека задерживает полиция, он имеет следующие права:
- Право на адвоката: человек имеет право на юридическую помощь. Задержанный может позвонить своему адвокату или запросить назначение государственного.
- Право на молчание: задержанный не обязан отвечать на вопросы полиции.
- Право на информацию: человек имеет право знать, за что его задержали, и должен получить объяснения об обвинениях в понятной форме.
- Право на медицинскую помощь: если задержанный нуждается в медицинской помощи, полиция должна обеспечить ему доступ к ней в разумные сроки.
- Право на справедливый процесс: человек имеет право на справедливое и независимое рассмотрение дела в суде, если до этого дойдет.
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