Какие права есть у задержанного полицией?

26.07.2023 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Друга задержали полицейские. Какие у него есть права?

Ответ юриста

Когда человека задерживает полиция, он имеет следующие права:

- Право на адвоката: человек имеет право на юридическую помощь. Задержанный может позвонить своему адвокату или запросить назначение государственного.

- Право на молчание: задержанный не обязан отвечать на вопросы полиции.

- Право на информацию: человек имеет право знать, за что его задержали, и должен получить объяснения об обвинениях в понятной форме.

- Право на медицинскую помощь: если задержанный нуждается в медицинской помощи, полиция должна обеспечить ему доступ к ней в разумные сроки.

- Право на справедливый процесс: человек имеет право на справедливое и независимое рассмотрение дела в суде, если до этого дойдет.