Что делать, если квартирант не платит?

Вопрос от интернет-пользователя
Сдал квартиру людям на длительный срок, но они перестали платить под предлогом нехватки денег. Что делать?
Ответ юриста
Проверьте договор аренды: там должны быть указаны срок, в который необходимо совершить платеж и основания для расторжения договора.
Обратитесь к квартиранту, чтобы обсудить проблему и найти решение. Если это не помогает, составьте письменное уведомление, в котором укажите сумму долга и установите срок для ее погашения. Также сообщите о возможных последствиях, если платеж не будет выполнен.
Если квартирант не реагирует на ваше уведомление и не гасит задолженность, вы можете подать иск в суд.
Выселить жильца без его согласия по закону можно только по решению суда.
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