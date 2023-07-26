Что делать, если квартирант не платит?

26.07.2023 | 13:30

Вопрос от интернет-пользователя

Сдал квартиру людям на длительный срок, но они перестали платить под предлогом нехватки денег. Что делать?

Ответ юриста

Проверьте договор аренды: там должны быть указаны срок, в который необходимо совершить платеж и основания для расторжения договора.

Обратитесь к квартиранту, чтобы обсудить проблему и найти решение. Если это не помогает, составьте письменное уведомление, в котором укажите сумму долга и установите срок для ее погашения. Также сообщите о возможных последствиях, если платеж не будет выполнен.

Если квартирант не реагирует на ваше уведомление и не гасит задолженность, вы можете подать иск в суд.

Выселить жильца без его согласия по закону можно только по решению суда.