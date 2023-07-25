Может ли арендодатель приходить без приглашения?

25.07.2023 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Арендодатель приходит проверять квартиру когда вздумается, иногда даже без нас. Имеет ли он такое право?

Ответ юриста

Если в квартире проживают арендаторы, то хозяин должен соблюдать их право на неприкосновенность жилища. В таком случае он может приходить в квартиру только по предварительному согласованию с ними, за исключением ситуаций, требующих быстрого реагирования (например, неотложные работы, связанные с обеспечением жизни и сохранностью имущества).

Также следует учитывать, что, если арендаторы заблокировали хозяину вход (поменяли замки), владелец может обратиться в суд с иском о восстановлении доступа к квартире. В такой ситуации суд будет решать вопрос о расторжении договора аренды или принудительном открытии прохода в жилище.