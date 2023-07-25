Что делать, если на карту пришли деньги от неизвестных?

Вопрос от интернет-пользователя
На карту поступили деньги непонятно от кого. Никто не связывается со мной и не просит их вернуть. Что делать?
Ответ юриста
Если на вашу карту пришли деньги от неизвестных, тратить их нельзя. Свяжитесь с банком, который выпустил вашу карту, и сообщите о факте неожиданного перевода. Там смогут проверить его происхождение и предложить дальнейшие действия.
Если владелец попросит вернуть деньги - делать этого тоже не нужно. Неизвестный может оказаться мошенником, который втягивает вас в преступную схему. Сообщите ему, что средства вернет банк после того, как он напишет заявление.
Делайте все официально, сохраняйте сообщения и информацию о переводах.
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