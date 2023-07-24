Можно ли провести интернет в съемную квартиру?

Вопрос от интернет-пользователя
Снял квартиру, в ней нет интернета. Хочу подключить, а договор оформить на себя. Могу ли я так сделать?
Ответ юриста
Да, вы можете провести интернет в арендованную квартиру самостоятельно. Если договор будет оформлен на вас, оплачивать услуги тоже придется вам, следовательно хозяин квартиры не несет за это ответственность.
Но обсудить данный вопрос с арендодателем все же стоит, так как при установке оборудования могут испортить ремонт.
Возможность связи с поставщиком интернет-услуг зависит от местоположения и наличия провайдеров в вашем районе.
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