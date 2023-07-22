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Ликбез

Что делать, если отказали в визе?

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Вопрос от интернет-пользователя

Хотел на время уехать из страны, но отказали в визе. Что делать?

Ответ юриста

Если вам отказали в визе, нужно предпринять следующие действия:

- Понять причины отказа. Обратитесь в консульство, чтобы узнать причины отказа и срок его действия.

- Проверить документы. Проведите тщательную проверку своих документов, чтобы убедиться, что они соответствуют требованиям. Удостоверьтесь, что все заполнено правильно.

- Подготовиться к повторной подаче заявления. Если вы решите повторно подать заявление на визу, уточните все требования и необходимые документы еще раз.

Если отказ кажется вам необоснованным, то вы можете подать апелляцию.

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