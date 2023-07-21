Что делать, если приставы списали долг дважды?

Вопрос от интернет-пользователя
Дважды списался долг приставами за одно и то же. Ничего не нарушал, деньги всегда были на счету. Что делать?
Ответ юриста
Если приставы дважды списали долг, следует принять следующие шаги:
1. Сохраните все документы, связанные со списанием долга.
2. Свяжитесь с отделом приставов, ответственным за ваше дело, и объясните ситуацию.
3. Представьте им все необходимые доказательства о двойном списании долга, включая копии документов, а также решение суда с указанным размером задолженности.
4. Если приставы не реагируют на ваши обращения или отказываются исправить ситуацию, обратитесь в суд.
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