Что делать, если приставы списали долг дважды?

21.07.2023 | 14:00

Вопрос от интернет-пользователя

Дважды списался долг приставами за одно и то же. Ничего не нарушал, деньги всегда были на счету. Что делать?

Ответ юриста

Если приставы дважды списали долг, следует принять следующие шаги:

1. Сохраните все документы, связанные со списанием долга.

2. Свяжитесь с отделом приставов, ответственным за ваше дело, и объясните ситуацию.

3. Представьте им все необходимые доказательства о двойном списании долга, включая копии документов, а также решение суда с указанным размером задолженности.

4. Если приставы не реагируют на ваши обращения или отказываются исправить ситуацию, обратитесь в суд.