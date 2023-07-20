Обязательно ли свидетелю идти в суд?

20.07.2023 | 12:30

Вопрос от интернет-пользователя

Брата вызвали в суд как свидетеля, но он не собирается идти, потому что нет времени. Можно ли ему не ходить?

Ответ юриста

ГПК РФ Статья 70. Обязанности и права свидетеля

1. Лицо, вызванное в качестве свидетеля, обязано явиться в суд в назначенное время и дать правдивые показания. Свидетель может быть допрошен судом в месте своего пребывания, если он вследствие болезни, старости, инвалидности или других уважительных причин не в состоянии явиться по вызову суда.

2. За дачу заведомо ложного показания и за отказ от дачи показаний по мотивам, не предусмотренным федеральным законом, свидетель несет ответственность, предусмотренную Уголовным кодексом Российской Федерации.

3. Свидетель имеет право на возмещение расходов, связанных с вызовом в суд, и на получение денежной компенсации в связи с потерей времени.