Можно ли сократить срок лишения водительских прав?

Вопрос от интернет-пользователя
Отобрали права, а я работал на машине. Могу ли я хотя бы уменьшить срок лишения?
Ответ юриста
Единственным способом уменьшить срок лишения прав является подача жалобы, которая должна быть оформлена в письменной форме и передана в суд.
Многое зависит от того, по какой причине вас лишили водительского удостоверения.
В случае повторного рассмотрения дела судья может прийти к выводу, что нарушение не является настолько серьезным, и изменить наказание в пользу его сокращения.
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