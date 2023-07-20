Можно ли сократить срок лишения водительских прав?

20.07.2023 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Отобрали права, а я работал на машине. Могу ли я хотя бы уменьшить срок лишения?

Ответ юриста

Единственным способом уменьшить срок лишения прав является подача жалобы, которая должна быть оформлена в письменной форме и передана в суд.

Многое зависит от того, по какой причине вас лишили водительского удостоверения.

В случае повторного рассмотрения дела судья может прийти к выводу, что нарушение не является настолько серьезным, и изменить наказание в пользу его сокращения.