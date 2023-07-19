Как оформить пенсию на ребенка-инвалида?

19.07.2023 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Ребенок недавно потерял ногу. Как оформить ему пенсию по инвалидности?

Ответ юриста

Для оформления данной пенсии необходимо получение официального статуса инвалида: для этого обратитесь в медико-социальную экспертную комиссию по месту жительства ребенка. Там проведут экспертизу и установят группу инвалидности.

Далее предоставьте все необходимые документы в местное отделение Социального фонда Российской Федерации или в МФЦ.

Вам потребуются:

- Паспорт ребенка и его свидетельство о рождении.

- Документы, подтверждающие статус инвалида.

- Документы, удостоверяющие личность родителя или опекуна ребенка.

- Реквизиты для выплаты.

Специалисты оформят заявку и проведут расчет пенсии, учитывая группу инвалидности ребенка и другие факторы.