Как оформить пенсию на ребенка-инвалида?

Вопрос от интернет-пользователя
Ребенок недавно потерял ногу. Как оформить ему пенсию по инвалидности?
Ответ юриста
Для оформления данной пенсии необходимо получение официального статуса инвалида: для этого обратитесь в медико-социальную экспертную комиссию по месту жительства ребенка. Там проведут экспертизу и установят группу инвалидности.
Далее предоставьте все необходимые документы в местное отделение Социального фонда Российской Федерации или в МФЦ.
Вам потребуются:
- Паспорт ребенка и его свидетельство о рождении.
- Документы, подтверждающие статус инвалида.
- Документы, удостоверяющие личность родителя или опекуна ребенка.
- Реквизиты для выплаты.
Специалисты оформят заявку и проведут расчет пенсии, учитывая группу инвалидности ребенка и другие факторы.
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