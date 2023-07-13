Можно ли заменить штраф на предупреждение?

13.07.2023 | 12:30

Вопрос от интернет-пользователя

Можно ли получить предупреждение вместо штрафа?

Ответ юриста

Замена штрафа на предупреждение возможна согласно статье 4.1.1 КоАП РФ, но это зависит от конкретной ситуации и обстоятельств правонарушения.

Пункт 2 статьи 3.4 КоАП РФ гласит:

«Предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба».