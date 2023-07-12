Что делать, если стал жертвой киберпреступления?

12.07.2023 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Переходил по множеству ссылок в интернете и не туда нажал. В итоге со счета начали списывать деньги. При этом непонятно, почему. Что делать?

Ответ юриста

Несколько шагов, которые стоит предпринять:

- Сохраните доказательства: сделайте снимок экрана, запишите даты и время, сохраните электронные сообщения или другие доказательства. Это поможет вам и правоохранительным органам в дальнейшем.

- Изолируйте устройства: если есть подозрение, что ваше устройство было скомпрометировано, отключите его от интернета.

- Измените пароли: сразу измените пароли ко всем своим онлайн-аккаунтам, включая электронную почту, социальные сети и другие сервисы. Используйте надежные и разные пароли для каждого аккаунта.

- Сообщите в полицию: поставьте в известность о случившемся местные правоохранительные органы.

- Уведомите банки: если данные для доступа к вашим банковским счетам оказались у злоумышленников, немедленно свяжитесь с банками, чтобы заблокировать карты и счета и предотвратить транзакции.

Важно действовать быстро. Чем раньше вы примете меры, тем больше шансов предотвратить дальнейший ущерб.