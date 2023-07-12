Что делать, если стал жертвой киберпреступления?

Вопрос от интернет-пользователя
Переходил по множеству ссылок в интернете и не туда нажал. В итоге со счета начали списывать деньги. При этом непонятно, почему. Что делать?
Ответ юриста
Несколько шагов, которые стоит предпринять:
- Сохраните доказательства: сделайте снимок экрана, запишите даты и время, сохраните электронные сообщения или другие доказательства. Это поможет вам и правоохранительным органам в дальнейшем.
- Изолируйте устройства: если есть подозрение, что ваше устройство было скомпрометировано, отключите его от интернета.
- Измените пароли: сразу измените пароли ко всем своим онлайн-аккаунтам, включая электронную почту, социальные сети и другие сервисы. Используйте надежные и разные пароли для каждого аккаунта.
- Сообщите в полицию: поставьте в известность о случившемся местные правоохранительные органы.
- Уведомите банки: если данные для доступа к вашим банковским счетам оказались у злоумышленников, немедленно свяжитесь с банками, чтобы заблокировать карты и счета и предотвратить транзакции.
Важно действовать быстро. Чем раньше вы примете меры, тем больше шансов предотвратить дальнейший ущерб.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀