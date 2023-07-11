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Ликбез

Что делать, если уволили по сокращению?

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Вопрос от интернет-пользователя

Работала 15 лет в продуктовом. В этом месяце меня уволили по сокращению. Что делать?

Ответ юриста

Для начала вам следует проверить законность увольнения. Убедитесь, что работодатель соблюдал все требования закона при проведении сокращения штатов. Оно должно быть обосновано экономическими, производственными или организационными причинами, а также проводиться в соответствии с действующим трудовым законодательством.

Уточните свои права. Вам может быть выплачено выходное пособие, компенсация за неиспользованный отпуск и т. д.

Попросите работодателя предоставить письменное уведомление об увольнении по сокращению и его причине. Это может понадобиться для будущего трудоустройства или при обращении за пособием по безработице.

При необходимости обратитесь к юристу, специализирующемуся в трудовом праве, чтобы получить консультацию по своим правам и законности увольнения.

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