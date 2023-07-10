Как заключить брачный договор?

10.07.2023 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Хотим с женой заключить брачный договор. Как это сделать?

Ответ юриста

Заключение брачного договора включает несколько шагов:

- Согласование: супруги должны обсудить и согласиться по вопросам, которые они желают урегулировать в брачном договоре. Например, о разделении имущества, правах и обязанностях, алиментах и т. д.

- Подготовка документа: брачный договор должен быть оформлен в письменной форме. Для подготовки документа можно обратиться к юристу или воспользоваться образцами договоров, доступными онлайн.

- Заверение нотариусом: брачный договор должен быть заверен нотариально. Для этого супругам нужно вместе явиться к нотариусу и подписать договор перед ним.

Регистрация договора, заверенного нотариусом, не требуется.