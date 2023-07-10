Как заключить брачный договор?

Вопрос от интернет-пользователя
Хотим с женой заключить брачный договор. Как это сделать?
Ответ юриста
Заключение брачного договора включает несколько шагов:
- Согласование: супруги должны обсудить и согласиться по вопросам, которые они желают урегулировать в брачном договоре. Например, о разделении имущества, правах и обязанностях, алиментах и т. д.
- Подготовка документа: брачный договор должен быть оформлен в письменной форме. Для подготовки документа можно обратиться к юристу или воспользоваться образцами договоров, доступными онлайн.
- Заверение нотариусом: брачный договор должен быть заверен нотариально. Для этого супругам нужно вместе явиться к нотариусу и подписать договор перед ним.
Регистрация договора, заверенного нотариусом, не требуется.
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