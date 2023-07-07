Какие документы нужны для регистрации брака?

07.07.2023 | 12:00

Вопрос от интернет-пользователя

Хочу сделать предложение своей девушке, но боюсь, что у меня может не быть каких-то документов. Какие для этого нужны?

Ответ юриста

Для регистрации брака обычно требуется предоставить следующие документы:

- заявление о заключении брака (заполняется в регистрационной службе);

- паспорта жениха и невесты (оригиналы и копии);

- свидетельства о рождении обоих (оригиналы и копии);

- документы, подтверждающие изменение фамилии одного из супругов, если такое было (например, свидетельство о перемене фамилии или свидетельство о браке);

- документы, подтверждающие развод, если у кого-то брак повторный;

- свидетельство о смерти, если один из супругов овдовел.

Может потребоваться согласие родителей или опекунов, если один из супругов не достиг совершеннолетия.