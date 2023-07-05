Может ли отец получить материнский капитал?

Вопрос от интернет-пользователя
Может ли муж получить материнский капитал вместо жены?
Ответ юриста
Да, отец ребенка может получить материнский (семейный) капитал в определенных случаях - к примеру, если мать умерла или была лишена родительских прав.
Чтобы оформить материнский капитал, нужно подать заявление через «Госуслуги» либо обратиться в Соцфонд или МФЦ.
Для этого потребуются паспорт заявителя, свидетельство о рождении и СНИЛС ребенка, а также документы, которые подтвердят особые обстоятельства. Это может быть решение суда о лишении родительских прав или о прекращении усыновления либо свидетельство о смерти.
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