Какие права и обязанности имеет человек с амнезией?

04.07.2023 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Какие права и обязанности имеет человек, находящийся в состоянии амнезии или временной потери памяти?

Ответ юриста

Человек, находящийся в состоянии амнезии или временной потери памяти, сохраняет основные права и обязанности, предусмотренные законом, такие как право на жизнь, свободу, право на защиту своих интересов, на справедливое судебное разбирательство и т. д.

Однако способность к пониманию и выполнению своих обязанностей у такого человека может быть временно нарушена. В этом случае, возможно, потребуется опекунство или представительство, пока он не сможет самостоятельно принимать решения.