Что делать, если работодатель задерживает выплату алиментов?

Вопрос от интернет-пользователя
Бывший муж работает, все нормально, но его работодатель начал задерживать выплату алиментов. Что делать в таком случае?
Ответ юриста
Согласно статье 109 СК РФ, задержка выплаты алиментов работодателем не должна превышать трех дней со дня перечисления зарплаты или иного дохода алиментоплательщику.
Вы можете обратиться с жалобой к работодателю или в службу судебных приставов. Проверка правильности удержания и перевода денежных средств по исполнительным документам и постановлениям о взыскании с заработной платы или других доходов должника может проводиться по заявлениям (жалобам) взыскателей или по собственной инициативе судебными приставами-исполнителями.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀