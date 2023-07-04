Что делать, если работодатель задерживает выплату алиментов?

04.07.2023 | 13:00

Вопрос от интернет-пользователя

Бывший муж работает, все нормально, но его работодатель начал задерживать выплату алиментов. Что делать в таком случае?

Ответ юриста

Согласно статье 109 СК РФ, задержка выплаты алиментов работодателем не должна превышать трех дней со дня перечисления зарплаты или иного дохода алиментоплательщику.

Вы можете обратиться с жалобой к работодателю или в службу судебных приставов. Проверка правильности удержания и перевода денежных средств по исполнительным документам и постановлениям о взыскании с заработной платы или других доходов должника может проводиться по заявлениям (жалобам) взыскателей или по собственной инициативе судебными приставами-исполнителями.