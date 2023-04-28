Можно ли изменить исковые требования?

28.04.2023 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Подал иск, но через время понял, что в нем лучше поменять требования. Возможно ли это?

Ответ юриста

Да, возможно - согласно статье 39 ГПК РФ.

«1. Истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением.

2. Суд не принимает отказ истца от иска, признание иска ответчиком и не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

3. При изменении основания или предмета иска, увеличении размера исковых требований течение срока рассмотрения дела, предусмотренного настоящим кодексом, начинается со дня совершения соответствующего процессуального действия».