Как оградить ребенка от жены бывшего мужа?

26.04.2023 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Есть общий с бывшим мужем ребенок, которого он берет к себе на выходные. Но с ним живет новая жена, которая плохо влияет на нашего сына. Что сделать, чтобы она не вмешивалась?

Ответ юриста

Согласно статье 61 СК РФ, вы и ваш бывший супруг изначально имеете равные права и обязанности в отношении своего ребенка. Также на вас лежит ответственность за его здоровье, физическое, психическое, духовное и нравственное развитие (статья 63 СК РФ).

Если вас беспокоит безопасность сына, вы можете добиться через суд, чтобы отец общался с ним на вашей территории, в вашем присутствии и т. д. Но для этого придется доказать, что эта мера необходима.