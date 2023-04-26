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Ликбез

Как оградить ребенка от жены бывшего мужа?

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Вопрос от интернет-пользователя

Есть общий с бывшим мужем ребенок, которого он берет к себе на выходные. Но с ним живет новая жена, которая плохо влияет на нашего сына. Что сделать, чтобы она не вмешивалась?

Ответ юриста

Согласно статье 61 СК РФ, вы и ваш бывший супруг изначально имеете равные права и обязанности в отношении своего ребенка. Также на вас лежит ответственность за его здоровье, физическое, психическое, духовное и нравственное развитие (статья 63 СК РФ).

Если вас беспокоит безопасность сына, вы можете добиться через суд, чтобы отец общался с ним на вашей территории, в вашем присутствии и т. д. Но для этого придется доказать, что эта мера необходима.

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